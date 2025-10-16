ИЗПРАТИ НОВИНА
Александър Димитров с официална позиция след отказа на Вуцов да играе за националния отбор
Автор: Стойчо Генов 20:52Коментари (0)61
©
Новият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров излезе с официална позиция до футболната общественост. Повод за реакцията на треньора е решението на вратаря Светослав Вуцов да се оттегли временно от националния отбор.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса изявлението на Александър Димитров:

На вниманието на футболната общественост в България:

Във връзка с решението на вратаря на ПФК Левски Светослав Вуцов да се оттегли от националния отбор на България бих искал да информирам футболната общественост, че приемам решението му, но и бих желал да заявя категорично следното:

Националният отбор на България е над всичко и всички - и в него трябва да играят само футболисти, които имат искрено желание да защитават цветовете на своята родина.

В националния отбор има правила и дисциплина, които важат за всички, и никой не е над тях, независимо как се казва.

В тази връзка по време на лагера преди мачовете от световните квалификации с Турция и Испания самият Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник на отбора, в който са предвидени съответните санкции.

Въпреки тези свои провинения аз и колегите ми от треньорския щаб гласувахме доверие именно на Светослав Вуцов да застане на вратата на България при гостуването на европейския шампион Испания.

Към самия Светослав Вуцов никога не е имало неуважително отношение от страна на моите колеги, макар той самият да е демонстрирал такова към членове на треньорския щаб.

За всеки един български футболист трябва да е чест и гордост да играе за националния отбор, вратите на който са отворени за вратаря Светослав Вуцов.

Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог със Светослав Вуцов, както и с ръководството на ПФК Левски, към което винаги съм изпитвал уважение.

С уважение,

Александър Димитров

Селекционер на България “А"
