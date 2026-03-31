Ботев (Пловдив) призова привържениците да подкрепят младежкия ни национален отбор в в днешната квалификация за Европейско първенство срещу Азербайджан. Двубоят е от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев".
От "жълто-черния" клуб използваха официалната си страница във Фейсбук, за да публикуват снимка с шестима от националите, които са играли за Ботев.
Единственият настоящ играч на тима е защитникът Ивайло Видев, а останалите на снимката са Никола Нейчев, Димитър Папазов, Мартин Георгиев, вратарят Стефан Смъркалев и Асен Митков.
Ето какво написаха от ПФК Ботев:
Те са носили екипа на Ботев Пловдив в своята кариера.
Сега ще играят за честта на България на стадион "Христо Ботев“.
Елате във вторник на "Колежа“ и ги подкрепете!
България срещу Азербайджан
31 март 2026 г.
19:00 часа, стадион "Христо Ботев“
