|Четирима пловдивчани в състава на България за мачовете с Турция и Грузия
Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия.
На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) България гостува на Турция в Бурса на стадион “Ататюрк", а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски".
В разширения състав попаднаха четирима пловдивчани - халфът Станислав Шопов, както и централните защитници Християн Петров, Кристиан Димитров и Атанас Чернев.
Ето и пълния списък с повикани играчи:
Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)
Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)
Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)
Нападатели: Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце)
