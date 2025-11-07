ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (13)
Четирима пловдивчани в състава на България за мачовете с Турция и Грузия
Автор: Стойчо Генов 11:57Коментари (0)286
©
Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия.

На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) България гостува на Турция в Бурса на стадион “Ататюрк", а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски".

В разширения състав попаднаха четирима пловдивчани - халфът Станислав Шопов, както и централните защитници Християн Петров, Кристиан Димитров и Атанас Чернев.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце)
Още по темата: общо новини по темата: 626
06.11.2025
20.10.2025
16.10.2025
15.10.2025
14.10.2025
14.10.2025
предишна страница [ 1/105 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Иван Кочев: Още преди сезона казах, че всички ще се съобразяват с Марица (Милево)
 Над 260 подрастващи каратеки ще участват в Купа "Пловдив"
 ФИФА наложи нова забрана на Ботев след още едно загубено дело в съда
 Вицешампионът Локомотив призова за подкрепа днес в Пловдив
 Орела: Ботев можеха да заменят Наумов, трябваше да присъдят по 0 точки и за двата отбора
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: