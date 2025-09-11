Илиан Илиев: Не съм подавал оставка! Просто отидох и казах, че си тръгвам!

© Plovdiv24.bg Бившият вече национален селекционер Илиан Илиев говори за напускането си на представителния отбор на България. Треньорът проведе разговор с президента на БФС Георги Иванов след загубите с по 0:3 Испания и Грузия, след което напусна "лъвовете".



“След мача с Грузия не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че трябва да има промяна и повече позитивизъм в националния отбор. Не съм подавал оставка, просто казах, че си тръгвам, за да има промяна. Така са нещата. Ако си подадеш оставка, очакваш, че може да не ти я приемат. Не, аз съм имал и друг такъв случай в друг отбор. Просто отивам и си казвам, че си тръгвам.



Не искам да тръгвам в тази посока кой е виновен и кой не. Факт е, че се случиха нещата. Важното нещо е да се гледа напред, да има позитивизъм, доверие в този отбор. В каквото и състояние да е националния отбор, България си го обича и преживява нещата с него. Това, което направихме аз и моят щаб, е по една причина - да се подобрят нещата", заяви Илиев пред БНТ.



“Не мога да тръгна да казвам, че има дълбок проблем в отбора. В момента не сме на нивото на другите отбори от нашата група. Създадоха се очаквания, което е добре. Успяхме да създадем очаквания у хората, че можем да се класираме за Световно, но реално трудно е да се постигне това. Има теоретична възможност все още. Да не влизаме да правим дълбоки анализи на нашия футбол. Всеки казва, че в годините назад изгубихме това поколение. Надявам се в бъдеще отново да си върнем самочувствието и качеството.



2023 година ноември месец нашият щаб дойде в може би най-турбулентната ситуация. Постепенно успяхме да върнем доверието на хората. Тези неща са важни. Във времето за наше нещастие загубихме това доверие с някои резултати. В живота и във футбола има такива моменти - да слезеш по-надолу, за да има възход. Мисля, че както ние, така и тези след нас ще дават всичко от себе си, за да се подобряват нещата. Дълбоки анализи могат да правят специалисти. Ние имаме качества като футболна нация, но във формирането на футболисти някъде грешим.



Нямал съм нито един момент, в който някой да ми се е бъркал в работата. И при Борислав Михайлов, и сега при Георги Иванов. Сега е моментът да благодаря. Работихме с доста хора, големи професионалисти. Бил съм в клубове - винаги има нещо да се желае. А тук съм имал моменти, в който да си помисля нещо, да ги питам и те да ми кажат, че то вече е готово. Има едно съжаление в тях и в нас, но това са житейските пътища. Обръщаме нова страница, гледаме напред.



Със сигурност беше за нас удоволствие да работим. Знаехме, че ще е трудно. Може всички неща да се случат. Аз първото нещо е това, че работих и в Черно море малко ме караше в момента, в който свърши лагера, да се абстрахирам. Всеки си има мнение. Във времето съм се научил с опита да не реагирам на много неща. Всички тези неща се мъчихме да ги вкараме в позитивната насока, а не да спорим дали сме прави, или не. Сложени сме във всяка обстановка, за да се справим.



Аз не деля футболистите на чужденци и българи. Когато си ги избрал, те трябва да се интегрират и да играят. Радвам се, че в Черно море всяка една година успяваме да вкараме някой млад. Нека всеки треньор в България, тези, които са водещи, които имат успех и добро име, нека да погледне и да каже “Аз тази година дадох ли шанс на едно младо момче да помогне на българския футбол и да го развием". Има отбори, които изявяват големи амбиции, а в цялата си история последните години не са наложили нито един млад футболист. Ние държим добро ниво в първенството и даваме шанс на млади играчи. При нас бяха извикани три момчета в младежкия национален отбор, което е добре, защото утре или вдругиден ще са част от мъжкия отбор", завърши Илиев.