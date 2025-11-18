ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (12)
Най-после малко радост и за нашия национален отбор по футбол
Автор: Стойчо Генов 23:39 / 18.11.2025
©
виж галерията
България завърши с победа световните квалификации в Група "Е". Нашите надиграха Грузия с 2:1 в последния си мач, игран пред обидно малко публика на националния стадион "Васил Левски".

Георги Русев (10) и Филип Кръстев (24) се разписаха за България. Въпреки успеха останахме на последното място в крайното класиране с 3 точки, колкото имат и грузинците, но те са с по-добра голова разлика.

Все пак България прекъсна ужасната си серия от 10 поредни мача без успех.

В другия двубой от нашата група Испания завърши 2:2 срещу Турция и се класира за световното първенство с актив от 16 точки.

Нашият тим откри резултата още в 10-ата минута. Здравко Димитров пресече пас в половината на Грузия и напредна по левия фланг. След това почти от аутлинията центрира към вратарското поле, където Георги Русев засече с акробатична странична ножица за 1:0.

Четвърт час по-късно удвоихме преднината си. Илия Груев намери с прецизно подаване Здравко Димитров зад защитата на Грузия. Крилото излезе сам срещу вратаря на гостите, но той отрази удара му. Топката обаче се озова във Филип Кръстев, който без колебание с премерен шут я прати в почти опразнената врата за 2:0.

В 88-ата минута Грузия намали резултата. Това стана след балонно центриране в нашето наказателно поле, при което Лочошвили игра с глава, но топката се удари в тялото на негов съотборник. Тя си върна отново в Лочошвили и той с левия крак я прати в мрежата за 2:1.

България игра в състав:

Димитър Митов, Мартин Георгиев, Стефан Велков, Кристиан Димитров, Християн Петров, Илия Груев, Кристиян Стоянов (75- Станислав Шопов), Филип Кръстев (89- Ивайло Чочев), Георги Русев (76- Мартин Минчев), Кирил Десподов (59- Марин Петков), Здравко Димитров (59- Владимир Николов).
18.11.2025
18.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
16.11.2025
15.11.2025
