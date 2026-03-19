Националният отбор на България до 17 години ще домакинства в квалификационен рунд 2 на Група В2 от европейските квалификации. Пет от мачовете ще се проведат в Пловдив, а един - в Пазарджик, като съперници на "лъвчетата" са отборите на Азербайджан, Малта и Литва.Първите два мача на България ще са на стадион "Христо Ботев", а третият ще е на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик. Останалите три двубоя от нашата група ще се изиграят на базата на ПФК Ботев в квартал "Коматево".На 24 март от 15:00 часа България се изправя срещу Азербайджан на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.На 27 март от 15:00 часа "лъвчетата“ срещат Малта отново на стадион "Христо Ботев“.На 30 март от 13:00 часа България играе срещу Литва на стадион "Георги Бенковски“ в Пазарджик.ПФК Ботев използва официалната си клубна страница във Фейсбук, за да анонсира събитието.Най-красивият стадион в България се превръща в дом на националните гарнитури.Европейските квалификации на младежите и юношите до 17 години ще се играят на стадион "Христо Ботев“.Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“ ще посрещне мачове на Малта, Литва и Азербайджан.