Спортните новини: Днес (6) | Вчера (20)
Без нито един футболист на Локо и Ботев в националния, ето го избора на новия треньор
Автор: Стойчо Генов 10:43
©
Новият селекционер на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания.

На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски" в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на стадион “Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

В списъка на селекционера не попадна нито един футболист от пловдивските Локомотив и Ботев.

Ето кои са повиканите играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

ПолузащитнициАндриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

НападателиКирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)
