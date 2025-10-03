|
|Без нито един футболист на Локо и Ботев в националния, ето го избора на новия треньор
Новият селекционер на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания.
На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски" в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на стадион “Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).
В списъка на селекционера не попадна нито един футболист от пловдивските Локомотив и Ботев.
Ето кои са повиканите играчи:
Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)
Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)
Полузащитници: Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)
Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)
