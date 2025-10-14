България гостува на Испания с мечти за приемлива загуба

© facebook/BulgarianNationalTeam Испания е домакин на България в мач от 4-ти кръг на квалификационна група "Е" в зона Европа за Световното първенство догодина. Двубоят във Валядолид започва в 21:45 часа българско време и ще бъде ръководен от французина Вили Делажо.



Селекцията на Луис де ла Фуенте заема първо място във временното класиране с 9 точки. Европейските шампиони спечелиха единственото си домакинство на Грузия с 2:0. Последният мач между двата отбора в София завърши 3:0 за "Ла Фурия Роха".



Играчите на Александър Димитров са на последното 4-то място без точка. Националите ни загубиха единственото си гостуване на Грузия с 3:0. България няма победа над Испания в 4 мача между двете държави.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на испанците е 1.01, докато този за гостите е 81.00. Равенството е оценено на 20.00.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Испания е оценен на 1.01, докато евентуален триумф на България е със ставка 101.00. Равенството е оценено на 35.00.