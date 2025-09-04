Бонев бележи при разгрома над Испания с 8:3: Псуваха съдията, а един дори го удари с юмрук

© Plovdiv24.bg Знаете ли, че България е побеждавала Испания на футбол! При това с 8:3 у нас! Този мач не присъства в официалната статистика на УЕФА, защото е квалификация за олимпийските игри в Мюнхен, но пък е факт!



На 24 ноември 1971 г. България вкарва 8 гола на хегемона в световния футбол! А най-добри за този мач разказва един от главните герои в него - великият Христо Бонев!



Себелюбието на испанците



На 24 ноември 1971 година България посреща испанския национален отбор на стадион "Георги Аспарухов“. Срещата е квалификация за олимпийските игри в Берлин през 1972 г.



"Така се разви мачът, че много бързо резултатът ни улесни. 2:0, 4:0 завършихме към края на първото полувреме, обаче те останаха с впечатление, че съдиите ни помагат.



Тяхното себелюбие ги накара да вършат неща, които са извън футбола. Псуваха съдията, караха се, един му удари юмрук. И за тези ситуации той показа три червени картона. И накрая, мисля, че при 7:3, стана една ситуация, при която Петко Петков влизаше в наказателното поле, спънаха го и аз взех топката и я вкараха и 8:3 свърши“, спомня си с гордост Бонев.



Кой кого пази?



В реванша България завършва 3:3 срещу иберийците в Бургос:



"Тогава не можахме да се разберем кой ще пази централния им нападател, най-добрият им футболист. И казаха на Бобата Жечев, че трябва да пази номер девети. С тоя номер излезе друг футболист. Чак като стана 3:3 разбрахме, та имаше такива куриози в нашия отбор“, не крие смеха си легендата на Локомотив Пловдив.



Паметен резултат – паметно съдийство



"Испанските вестници пишеха за тоя мач, че нашите са подкупили съдията, че са ги водили на първокласни хотели с всички привилегии, които там могат да имат, но това бяха глупости.



Така протече мачът, че те ни мислиха, че ние сме от трета ръка футболисти, но като стана 4:0, когато се осъзнаха, тогаз стана вече късно. И след това като изгониха трима души, какво да правят, по-хубаво да си бяха тръгнали“, добави Христо Бонев пред btv, връщайки лентата със спомена за победител срещу "Ла Фурия Роха“.



Съставите на България и Испания:



България: Йордан Филипов, Иван Зафиров, Димитър Пенев, Стефан Величков, Добромир Жечев, Георги Денев, Младен Василев (2 гола), Христо Бонев (1 гол – от дузпа), Петко Петков (2 гола), Атанас Михайлов (3 гола), Динко Дерменджиев



Испания: Мариано Гарсия Ремон (Хесус Кастро), Хосе Антонио Гранде, Агустин Гиясола Сабала, Хосе Мануел, Хосе Мария Ласа, Хуан Вердуго Перес (Хосе Диас Масиас), Алфонсо Кортес, Манолин Куестра (1 гол), Хосеп Ферер, Асенси, Кини (2 гола).