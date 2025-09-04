ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Бонев бележи при разгрома над Испания с 8:3: Псуваха съдията, а един дори го удари с юмрук
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:44Коментари (0)803
© Plovdiv24.bg
Знаете ли, че България е побеждавала Испания на футбол! При това с 8:3 у нас! Този мач не присъства в официалната статистика на УЕФА, защото е квалификация за олимпийските игри в Мюнхен, но пък е факт! 

На 24 ноември 1971 г. България вкарва 8 гола на хегемона в световния футбол! А най-добри за този мач разказва един от главните герои в него - великият Христо Бонев

Себелюбието на испанците

На 24 ноември 1971 година България посреща испанския национален отбор на стадион "Георги Аспарухов“. Срещата е квалификация за олимпийските игри в Берлин през 1972 г.

"Така се разви мачът, че много бързо резултатът ни улесни. 2:0, 4:0 завършихме към края на първото полувреме, обаче те останаха с впечатление, че съдиите ни помагат.

Тяхното себелюбие ги накара да вършат неща, които са извън футбола. Псуваха съдията, караха се, един му удари юмрук. И за тези ситуации той показа три червени картона. И накрая, мисля, че при 7:3, стана една ситуация, при която Петко Петков влизаше в наказателното поле, спънаха го и аз взех топката и я вкараха и 8:3 свърши“, спомня си с гордост Бонев.

Кой кого пази?

В реванша България завършва 3:3 срещу иберийците в Бургос:

"Тогава не можахме да се разберем кой ще пази централния им нападател, най-добрият им футболист. И казаха на Бобата Жечев, че трябва да пази номер девети. С тоя номер излезе друг футболист. Чак като стана 3:3 разбрахме, та имаше такива куриози в нашия отбор“, не крие смеха си легендата на Локомотив Пловдив.

Паметен резултат – паметно съдийство

"Испанските вестници пишеха за тоя мач, че нашите са подкупили съдията, че са ги водили на първокласни хотели с всички привилегии, които там могат да имат, но това бяха глупости.

Така протече мачът, че те ни мислиха, че ние сме от трета ръка футболисти, но като стана 4:0, когато се осъзнаха, тогаз стана вече късно. И след това като изгониха трима души, какво да правят, по-хубаво да си бяха тръгнали“, добави Христо Бонев пред btv, връщайки лентата със спомена за победител срещу "Ла Фурия Роха“.

Съставите на България и Испания:

България: Йордан Филипов, Иван Зафиров, Димитър Пенев, Стефан Величков, Добромир Жечев, Георги Денев, Младен Василев (2 гола), Христо Бонев (1 гол – от дузпа), Петко Петков (2 гола), Атанас Михайлов (3 гола), Динко Дерменджиев

Испания: Мариано Гарсия Ремон (Хесус Кастро), Хосе Антонио Гранде, Агустин Гиясола Сабала, Хосе Мануел, Хосе Мария Ласа, Хуан Вердуго Перес (Хосе Диас Масиас), Алфонсо Кортес, Манолин Куестра (1 гол), Хосеп Ферер, Асенси, Кини (2 гола).
Още по темата: общо новини по темата: 595
04.09.2025
04.09.2025
04.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/100 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Фенове на Локо подариха модерна техника за успешен сезон на любимия си клуб
 БФС определи дати и часове на домакинските дербита на Локо срещу Лудогорец и Левски
 Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес
 Петър Андреев и Никола Илиев готови за мачовете с Гибралтар и Азербайджан
 Шефът на реферите: Тодор Павлов не трябваше да бъде гонен, но ВАР не може да се намеси
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: