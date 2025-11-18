ИЗПРАТИ НОВИНА
Играч на Локо изведе България U15 с капитанската лента при обрат срещу Молдова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:00Коментари (0)272
България U15 стартира с победа с 2:1 срещу Молдова в първия си мач от приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне "лъвчетата“ още с отборите на Азербейджан и Черна гора между 18 и 23 ноември.

Точни за селекцията на треньора Петър Карачоров бяха Красимир Илчев в 53-ата и Иван Дедев в 81-ата минута.

Капитан на България бе футболистът на Локомотив Пловдив Даниел Лилковски.

В разширения състав са още трима играчи на Ботев (Пд) - Васил Въргулев, Теодор Матев и Иван Бичовски, които бяха на резервната скамейка.

"Лъвчетата“ владееха инициативата по време на целия мач срещу домакините и след ранно допуснат гол през първата част стигнаха до пълен обрат и множество положения пред противниковата врата.

Стартов състав България U15: 12. Алекс Байрактаров (В), 5. Борис Стефанов, 3. Галин Димитров, 2. Румен Даскалов, 15. Натаниел Митев, 18. Даниел Рангелов, 7. Йоан Йорданов, 19. Давид Георгиев, 6. Ник Георгиев, 10. Даниел Лилковски (К), 17. Емилиян Николов.
