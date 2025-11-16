ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен се подигра на пловдивчанин заради автогола: Много класа, това и Хари Магуайър не го може
Автор: Стойчо Генов 11:32Коментари (0)191
©
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължи с пълна сила любимото си инфлуенсърство в социалната мрежа. Този път известният бизнесмен реагира на автогола на Атанас Чернев при снощната загуба от Турция с 0:2.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, това бе втори пореден автогол за бившия футболист на Ботев (Пловдив), който отбеляза в собствената си врата и при загубата ни от Испания с 0:4.

Ето какво написа Найденов в личния си профил във Фейсбук:

Много класа в автогола на Чернев…това и Хари Магуайър не го може!

Има още един мач от тези квалификации, може да си направи хеттрик от автоголове и влиза в историята.
