Бизнесмен се подигра на пловдивчанин заради автогола: Много класа, това и Хари Магуайър не го може

© Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължи с пълна сила любимото си инфлуенсърство в социалната мрежа. Този път известният бизнесмен реагира на автогола на Атанас Чернев при снощната загуба от Турция с 0:2.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, това бе втори пореден автогол за бившия футболист на Ботев (Пловдив), който отбеляза в собствената си врата и при загубата ни от Испания с 0:4.



Ето какво написа Найденов в личния си профил във Фейсбук:



Много класа в автогола на Чернев…това и Хари Магуайър не го може!



Има още един мач от тези квалификации, може да си направи хеттрик от автоголове и влиза в историята.