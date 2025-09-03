ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (18)
Петър Андреев и Никола Илиев готови за мачовете с Гибралтар и Азербайджан
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42
Младежкият национален отбор на България се готви на пълни обороти за предстоящите европейски квалификации с Гибралтар (5 септември) и Азербайджан (9 септември).

В списъка на селекционера Александър Димитров са двама футболисти на пловдивските Локомотив и Ботев - Петър Андреев и Никола Илиев.

Двубоят с Гибралтар е на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19:30 часа.

Четири дни по-късно гостуваме на Азербайджан в град Мардакан. Мачът е с начален час 17:00 българско време.
