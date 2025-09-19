ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (16)
Ще има ли желаещи? Пуснаха билетите за България - Турция, цените са от 40 до 150 лв.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22
© БФС
От днес в продажба са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Турция на 11 октомври от 21:45 ч. на стадион “Васил Левски" в София. Можете да закупите своите билети онлайн оттук.

Цените са от 40 до 150 лева. Всеки привърженик ще има право да се сдобие с до 8 пропуска за срещата, а закупените онлайн талони ще бъдат изпратени непосредствено след закупуването им на предварително посочен имейл, обясниха от БФС.

Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Важно уточнение е, че фенове с артикули на гостуващия отбор ще бъдат пренасочени към сектора, предназначен за привърженици на гостите.

Ден преди мача (10 октомври) и в деня на срещата (11 октомври) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион “Васил Левски", които са разположени на ъгъла на ул. “Граф Игнатиев" и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви", както и пред централния вход на ул. “Гурко".

И в двата дни касите ще отворят в 10:00 ч., като на 10 октомври ще работят до 19:00 ч., а в деня на двубоя – до края на първото полувреме, уточниха още от футболната ни централа.
