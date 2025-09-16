ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (21)
Това е новият селекционер на България! Очаквате ли да има подобрение?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:18Коментари (0)207
©
Актуалният селекционер на младежкия национален отбор на България по футбол -  Александър Димитров, ще поеме юздите на мъжката гарнитура.

Решението вече е взето от ръководните фактори в БФС, като то ще бъде официализирано на Изпълкома на 24 септември. Това бе анонсирано вчера от президента на футболната ни централа Георги Иванов-Гонзо.

Димитров ще дебютира начело на мъжете при домакинството на Турция на 11 октомври, съобщава "Тема Спорт“. Същевременно с младежката гарнитура ще се заеме екс капитанът на ЦСКА Тодор Янчев, който от доста време е без работа.

За последно нягогашният любимец на червената агитка работи в Ботев Враца, като периодът му там бе доста неуспешен. Янчев ще направи дебют като селекционер на 10 октомври при гостуването на Португалия.
Още по темата: общо новини по темата: 608
12.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
09.09.2025
08.09.2025
07.09.2025
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Душан Косич: Понякога искаме да сме бързи, но не и яростни! Ще се подобряваме още повече
 Марица U14 громи с 5 гола в Стара Загора и е лидер с 2 поредни победи
 ПФК Спартак търси треньори, свободни са две места
 Пловдивският клуб "8x8" стана двукратен вицешампион на България по шахмат още при дебюта си
 ПФК Ботев: Жалко! Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: