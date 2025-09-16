Това е новият селекционер на България! Очаквате ли да има подобрение?

© Актуалният селекционер на младежкия национален отбор на България по футбол - Александър Димитров, ще поеме юздите на мъжката гарнитура.



Решението вече е взето от ръководните фактори в БФС, като то ще бъде официализирано на Изпълкома на 24 септември. Това бе анонсирано вчера от президента на футболната ни централа Георги Иванов-Гонзо.



Димитров ще дебютира начело на мъжете при домакинството на Турция на 11 октомври, съобщава "Тема Спорт“. Същевременно с младежката гарнитура ще се заеме екс капитанът на ЦСКА Тодор Янчев, който от доста време е без работа.



За последно нягогашният любимец на червената агитка работи в Ботев Враца, като периодът му там бе доста неуспешен. Янчев ще направи дебют като селекционер на 10 октомври при гостуването на Португалия.