Илиан Илиев: Проблемът е психологически

© FB: BulgarianNationalTeam Подарихме на Грузия три гола. Тонусът ни падна веднага след първия гол. Това опира до самочувствие. Подарихме им победата. Това коментира селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев след загубата от Грузия.



България отстъпи на Грузия с 0:3 като гост в квалификация за Световното първенство през 2026 година.



"Не мисля, че сценарият от мача с Испания се повтори. Срещу Испания ни пресираха и отбелязаха рано. Тук в началото ние пресирахме и създадохме ситуации", анализира Илиев.



Направихме перфектни 15-20 минути. Дадохме им да си върнат самочувствието. Видяхме ги, че са нервни. Изкараха си набързо жълти картони. Говорихме и с другите хора в щаба. Преди имаше поне четири дни между мачовете. Сега имахме три и с пътуване.



Ивайло Чочев нямаше как да изкара двата мач като титуляр. С Илия Груев-младши имаше същите проблеми. При Васил Панайотов проблемът е, че започнахме с друга схема. Нямаше място за трети халф. Проблемът е психологически. Някои момчета, които показаха самочувствие срещу Испания, тук бяха на коренно различно ниво".