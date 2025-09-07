ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (4)
Илиан Илиев: Проблемът е психологически
Автор: Васил Георгиев 19:00Коментари (1)240
© FB: BulgarianNationalTeam
Подарихме на Грузия три гола. Тонусът ни падна веднага след първия гол. Това опира до самочувствие. Подарихме им победата. Това коментира селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев след загубата от Грузия.

България отстъпи на Грузия с 0:3 като гост в квалификация за Световното първенство през 2026 година.

"Не мисля, че сценарият от мача с Испания се повтори. Срещу Испания ни пресираха и отбелязаха рано. Тук в началото ние пресирахме и създадохме ситуации", анализира Илиев.

Направихме перфектни 15-20 минути. Дадохме им да си върнат самочувствието. Видяхме ги, че са нервни. Изкараха си набързо жълти картони. Говорихме и с другите хора в щаба. Преди имаше поне четири дни между мачовете. Сега имахме три и с пътуване.

Ивайло Чочев нямаше как да изкара двата мач като титуляр. С Илия Груев-младши имаше същите проблеми. При Васил Панайотов проблемът е, че започнахме с друга схема. Нямаше място за трети халф. Проблемът е психологически. Някои момчета, които показаха самочувствие срещу Испания, тук бяха на коренно различно ниво".
Още по темата: общо новини по темата: 602
07.09.2025
07.09.2025
05.09.2025
05.09.2025
04.09.2025
04.09.2025
предишна страница [ 1/101 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Несериозни оправдания. И в двата мача паднахме с малко. Това, ако не е успех.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Георги Миланов: Всички трябва да понесем отговорността
 Националите получиха тройка и от Грузия
 Местни момчета и ново попълнение донесоха победа на Атлетик (Куклен) в Созопол
 Марица с ценна победа при гостуването си на ОФК Хасково
 Иван Иванов се нареди до Григор Димитров, Малееви и Сесил Каратанчева
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: