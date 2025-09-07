|
|Националите получиха тройка и от Грузия
Грузия победи с 3:0 като домакин на България в квалификация за Световното първенство през 2026 година.
© FB: BulgarianNationalTeam
Двубоят се изигра в Тбилиси.
Така, след като избраниците на селекционера Илиан Илиев стартираха квалификациите в група "Е“ на зона "Европа“ с 0:3 в София срещу актуалния европейски шампион Испания, сега и Грузия вкара три безответни гола на българите.
След първите си два мача от квалификациите българите са с две загуби и голова разлика 0:6.
Суперзвездата на Грузия Хвича Кварацхелия откри резултата в 30-ата минута.
Той се възползва от грешка на Владимир Николов, който опита да върне една топка към Николай Минков, и плъзна топката под плонжа на Светослав Вуцов.
В 44-ата минута Ника Гагнидзе бе изведен зад отбраната на България от Зурико Давиташвили и удвои аванса на домакините.
През втората част грузинците намалиха темпото, но грешките в българския тим продължиха да следват една след друга и в 65-ата минута Жорж Микаутадзе покачи на 3:0 за Грузия.
Отборът на България стартира по-активно мача, като най-напред Радослав Кирилов имаше добра възможност, а малко след това удар на Марин Петков с глава бе спасен от Гиорги Мамардашвили.
Малко след това грузинците отговориха с пропуск на Кварацхелия.
Играчът на Пари Сен Жермен се реваншира минути след това, откривайки резултата.
В края на първата част грузинците нанесоха и втория си удар чрез Гагнидзе.
След почивката домакините сериозно намалиха темпото, но продължиха да диктуват събитията на терена. В 65-ата минута Микаутадзе използва поредна българска грешка и преодоля Вуцов за трети път.
До края домакините изпуснаха добри възможности и за по-категоричен успех.
За Грузия това е първа победа в групата.
В третия си мач от квалификациите, на 11 октомври България приема Турция.
Грузия гостува в същия ден на Испания.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 600
|