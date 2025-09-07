Националите получиха тройка и от Грузия

© FB: BulgarianNationalTeam Грузия победи с 3:0 като домакин на България в квалификация за Световното първенство през 2026 година.



Двубоят се изигра в Тбилиси.



Така, след като избраниците на селекционера Илиан Илиев стартираха квалификациите в група "Е“ на зона "Европа“ с 0:3 в София срещу актуалния европейски шампион Испания, сега и Грузия вкара три безответни гола на българите.



След първите си два мача от квалификациите българите са с две загуби и голова разлика 0:6.



Суперзвездата на Грузия Хвича Кварацхелия откри резултата в 30-ата минута.



Той се възползва от грешка на Владимир Николов, който опита да върне една топка към Николай Минков, и плъзна топката под плонжа на Светослав Вуцов.



В 44-ата минута Ника Гагнидзе бе изведен зад отбраната на България от Зурико Давиташвили и удвои аванса на домакините.



През втората част грузинците намалиха темпото, но грешките в българския тим продължиха да следват една след друга и в 65-ата минута Жорж Микаутадзе покачи на 3:0 за Грузия.



Отборът на България стартира по-активно мача, като най-напред Радослав Кирилов имаше добра възможност, а малко след това удар на Марин Петков с глава бе спасен от Гиорги Мамардашвили.



Малко след това грузинците отговориха с пропуск на Кварацхелия.



Играчът на Пари Сен Жермен се реваншира минути след това, откривайки резултата.



В края на първата част грузинците нанесоха и втория си удар чрез Гагнидзе.



След почивката домакините сериозно намалиха темпото, но продължиха да диктуват събитията на терена. В 65-ата минута Микаутадзе използва поредна българска грешка и преодоля Вуцов за трети път.



До края домакините изпуснаха добри възможности и за по-категоричен успех.



За Грузия това е първа победа в групата.



В третия си мач от квалификациите, на 11 октомври България приема Турция.



Грузия гостува в същия ден на Испания.