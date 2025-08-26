ИЗПРАТИ НОВИНА
Минков отново национал, Илиан Илиев извика трима пловдивчани за мачовете с Испания и Грузия
Автор: Стойчо Генов 14:03Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026.

На 4 септември “лъвовете" посрещат Испания на стадион “Васил Левски" в София от 21:45 ч., а на 7 септември гостуват на Грузия на стадион “Борис Пайчадзе" в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Единственият представител на пловдивските клубове е третият капитан на Ботев Николай Минков.

В списъка на Илиан Илиев обаче са трима пловдивчани - Християн Петров, Кристиан Димитров и Станислав Шопов.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски).

Защитници: Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948).

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда).

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Александър Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски).
Статистика: