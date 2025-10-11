ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (14)
Трима пловдивчани играха за България U19 при драматична загуба с гол в добавеното време
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:47Коментари (0)213
©
Селекцията на България U19 отстъпи с 0:1 при първата си среща като гост на Молдова. Единственото попадение падна в 92-ата минута.

Тимът на Атанас Рибарски ще изиграе още един двубой срещу Молдова на 14 октомври от 10:00 часа на терена на "FAM Technical Center“.

Това са дебютни повиквателни за новия треньор на "лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец.

Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

В първия мач срещу молдова играха трима пловдивчани - вратарят Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив) и Севи Идриз (Локомотив Пловдив).

Състав на България U19 от първия двубой с Молдова:

12. Стефан Смаркалев (В), 2. Валери Владимиров (16. Валентин Карчев 62‘), 3. Мартин Георгиев, 6. Абдула Кичуков (17. Борис Тодоров 78‘), 8. Кристиян Ирмиев (10. Мартин Пейчев 70‘), 9. Стивън Стоянчов, 11. Васил Каймаканов (19. Стивън Гаоте 70‘), 14. Севи Идриз (18. Антонио Марков 78‘), 15. Симеон Цанев (5. Мартин Димитов 62‘), 20. Божидар Петров (К) (13. Наско Янев 62‘), 22. Максим Минков (7. Кристиян Горанов – 45‘)
Още по темата: общо новини по темата: 617
11.10.2025
10.10.2025
04.10.2025
03.10.2025
26.09.2025
24.09.2025
предишна страница [ 1/103 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Славия остана без треньор преди гостуването на Ботев в Пловдив
 Младок от Ботев повикан в националния отбор за мачове с Литва, Словакия и Полша
 Локомотив приключи седмицата със закрита контрола срещу втория отбор
 Тежък тест в дебюта на новия ни национален селекционер
 Зам.-министър Димитър Георгиев уважи празник на Спортното училище в Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: