ПФК Локомотив Пловдив също пожела успех на младежките ни национали в днешната евроквалификация срещу Азербайджан.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че от Ботев (Пловдив) призоваха привържениците да подкрепят селекцията на Тодор Янчев.

"Черно-белите" имат трима свои футболисти в състава на България U21. Това са централният защитник Тодор Павлов, крилото Севи Идриз и халфът Георги Чорбаджийски.

Двубоят България - Азербайджан е днес от 19,00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

"Успех, лъвове!", написаха от ПФК Локомотив Пловдив.