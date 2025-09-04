Можеше да е и по-зле! България загуби само с 3 гола от Испания

© Националният отбор на България не успя да се противопостави срещу Испания и загуби с 0:3 в първия си двубой от квалификациите за световното първенство, който се игра пред препълнения стадион "Васил Левски".



Микел Оярсабал (5), Марк Кукурея (30) и Микел Мерино (38) се разписаха за европейските шампиони.



Така възпитаниците на селекционера Илиан Илиев продължиха серията си без победа през календарната 2025 година.



В другия мач от нашата група Турция победи Грузия с 3:2 като гост.



Испанците откриха резултата още в 5-ата минута. Зубименди изведе Микел Оярсабал зад нашата защита и нападателят шутира покрай Светослав Вуцов за 1:0.



Най-големият шанс за нашите дойде в 20-ата минута. Радослав Кирилов проби по левия фланг и шутира силно към вратата на Унай Симон. Шпагат на Педро Поро отклони леко топката, която се отби в лявата греда и излезе в корнер.



В 30-ата минута Испания удвои преднината си. Ламин Ямал центрира от десния фланг в наказателното поле, където Кристиан Димитров изби с глава. Топката обаче попадна право в Кукурея, който с плътен удар я прати в мрежата за 2:0.



Малко преди почивката Ямал центрира от корнер и Микел Мерино засече с глава за 3:0.



В 53-ата минута Микел Мерино шутира от границата на наказателното поле, а топката разтресе напречната греда.



България: Светослав Вуцов, Антон Недялков, Кристиан Димитров, Емил Ценов, Фабиан Нюрнбергер (63- Росен Божинов), Ивайло Чочев (81- Георги Миланов), Васил Панайотов (46- Марин Петков), Илия Груев, Николай Минков, Радослав Кирилов (72- Мартин Минчев), Александър Колев (72- Владимир Николов).



Испания: Унай Симон, Кукурея, Хойсен, Льо Норман (46- Кубарси), Педро Поро (62- Даниел Карвахал), Педри, Мерино, Субименди (62- Родри), Нико Уилямс (71- Дани Олмо), Ламин Ямал (78- Родригес), Оярсабал.