Забавянето на строежа на "Лаута" отказа БФС да организира турнир от ФИФА сериите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10
© Plovdiv24.bg
България се е отказала от възможността да организира един от турнирите на ФИФА сериите за 2026 година.

Както е известно, през март 2024-та трикольорите участваха в новата надпревара на световната футболна централа в Баку, заедно с домакините от Азербайджан и Танзания, с които играха. Воденият тогава от Илиан Илиев тим победи африканците с 1:0 и направи 1:1 с азерите.

Домакините на турнирите догодина ще са Австралия, пак Азербайджан, Индонезия, Казахстан, Мавриций, Пуерто Рика, Руанда и Узбекистан.

Не е изключено нашите отново да участват в надпреварата в Баку. Все още обаче от БФС не са взели окончателно решение.

Те са имали идея да организират един от турнирите с домакинство Пловдив, но забавянето на строежа на централната трибуна на стадион "Локомотив“ е отказало нашите, твърди "Тема спорт".
