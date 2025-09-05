© Селекционерът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев отговори на няколко въпроса на "Фокус" на пресконференцията след поражението от Испания на старта на световните квалификации в група "Е".



Първият бе по отношение на това какво не се получи в тактическия план, за да допуснем толкова попадения през първата част.



"Не можем да говорим, че не се е получило. Като цяло стояхме компактни...Тези полупространства, които испанците ги търсят...когато си невнимателен и за миг го използват. Физически себераздаването от футболистите бе на ниво. Другото опира вече до класа - ниво и това, че първият гол падна лесно и не успяхме да използваме този ентусиазъм, който имахме по трибуните.



Допуснахме лесно ранен гол и после по-трудно, въпреки че имахме една ситуация на Ради Кирилов За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript. да изравним. Много отбори като Франция, Нидерландия...по същият начин се опитват да затварят пространства, но допускаха голове - Франция - 5, а Нидерландия - 3. Второто полувреме се посъбрахме. Знаехме, а и със сигурност бе трудно да обърнем мача, но поне искахме да излезем с чест от двубоя."



"Ако, сте гледали по-внимателно Ботев в последните мачове използват Николай Минков като дясно крило. Причината беше, че в много моменти Кукурея застава като ляво крило и Нико Уилямс влиза вътре. В много отбори, където си препредават хората, ние сметнахме, че това препредаване срещу Испания няма да е добре заради това решихме да използваме Ники, който да влезе в линията на защитата и да станем в дадем момент с 5 защитника", обясни Илиев на въпрос на "Фокус" каква е причината Николай Минков да играе като дясно крило, а не като бек?