Шотландец, свирил европейски мач на Локо в Пловдив, ще ръководи Турция - България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:58Коментари (0)357
© Plovdiv24.bg
Ник Уолш от Шотландия ще бъде главен съдия на световната квалификация между Турция и България. Срещата от група "Е“ е на 15 ноември от 19:00 часа на стадион "Матлъ" в Бурса.

34-годишният Уолш ще бъде подпомаган от сънародниците си Франсис Конър и Даниел Макфърлейн. Четвърти рефер е Доналд Робъртсън.

Двама шотландци ще отговарят и за системата ВАР - Андрю Далас и Стивън Маклийн.

Ник Уолш е водил два двубоя на български отбори - равенството 1:1 на Локомотив Пловдив с Копенхаген на "Лаута", а след това свири срещата ЦСКА - Рома в София, завършила 2:3 в полза на италианците.
