ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Четвърти пловдивчанин попадна по спешност в националния отбор
Автор: Стойчо Генов 13:39Коментари (0)659
©
Спешна промяна настъпи в състава на националния ни отбор по футбол. Футболистът на руския Оренбург Емил Ценов, който получи повиквателна за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври), отпада от състава на България заради контузия.

На негово място новият селекционер Александър Димитров повика защитника на Левски Кристиан Димитров. Така бранителят става четвъртият пловдивчанин, който е в състава ни за предстоящите два мача.

Другите трима пловдивчани са играещите в чужбина Атанас ЧерневХристиян Петров и Станислав Шопов.
Още по темата: общо новини по темата: 614
03.10.2025
26.09.2025
24.09.2025
24.09.2025
19.09.2025
16.09.2025
предишна страница [ 1/103 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Тъжна вест! Напусна ни огромно "жълто-черно" сърце!
 Ботев обяви завръщането на Тодор Киселичков
 Никола Илиев получи повиквателна за България U21
 96 години от деня, в който Ботев спечели Царската купа на България
 Киселичков: Получих покана от много голям клуб на високо ниво, която приех
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: