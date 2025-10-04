Четвърти пловдивчанин попадна по спешност в националния отбор

© Спешна промяна настъпи в състава на националния ни отбор по футбол. Футболистът на руския Оренбург Емил Ценов, който получи повиквателна за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври), отпада от състава на България заради контузия.



На негово място новият селекционер Александър Димитров повика защитника на Левски Кристиан Димитров. Така бранителят става четвъртият пловдивчанин, който е в състава ни за предстоящите два мача.



Другите трима пловдивчани са играещите в чужбина Атанас Чернев, Християн Петров и Станислав Шопов.