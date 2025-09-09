ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиан Илиев вече не е национален селекционер, БФС с официална позиция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:10Коментари (0)409
© Plovdiv24.bg
След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие, съобщиха от футболната ни централа.

БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.
Още по темата: общо новини по темата: 604
