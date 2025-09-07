ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (4)
Георги Миланов: Всички трябва да понесем отговорността
Автор: Васил Георгиев 19:02Коментари (0)213
© FB: BulgarianNationalTeam
Не трябва да ни пада гардът, но понякога се случва. Опитваме се да го поправим това. Няма как да има нещо положително в една загуба. Трябва да си понесем отговорността всички. Това заяви след загубата на България от Грузия полузащитникът Георги Миланов.

България отстъпи като гост на Грузия с 0:3 в квалификация за Световното първенство през 2026 година.

"Влязохме равностойно в мача и имахме дори възможност да открием резултата – заяви сред мача още Миланов. - Марин Петков изигра добре ситуацията, но вратарят им спаси. Головете, които допуснахме са неприятни. Групата ни е изключително тежка, а ние имаме много млади момчета“.
Статистика: