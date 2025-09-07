Георги Миланов: Всички трябва да понесем отговорността

© FB: BulgarianNationalTeam Не трябва да ни пада гардът, но понякога се случва. Опитваме се да го поправим това. Няма как да има нещо положително в една загуба. Трябва да си понесем отговорността всички. Това заяви след загубата на България от Грузия полузащитникът Георги Миланов.



България отстъпи като гост на Грузия с 0:3 в квалификация за Световното първенство през 2026 година.



"Влязохме равностойно в мача и имахме дори възможност да открием резултата – заяви сред мача още Миланов. - Марин Петков изигра добре ситуацията, но вратарят им спаси. Головете, които допуснахме са неприятни. Групата ни е изключително тежка, а ние имаме много млади момчета“.