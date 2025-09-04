България остана без капитана си срещу Испания

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Александър Антонов 12:55Коментари (0)513
© Facebook: Team Bulgaria
Капитанът на България - Кирил Десподов отпада от състава на "лъвовете" за предстоящите две световни квалификации - срещу Испания тази вечер и с Грузия на 7 септември. Причината е травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с Ла Роха довечера.

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи

"Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване", гласи съобщението от щаба ни.
