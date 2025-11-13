© виж галерията Юношеският национален отбор на България до 19 години стартира с равенство 1:1 с Унгария в първия си мач от група 2 на Европейските квалификации.



Титуляр за нашите бе нападателят на Локомотив Пловдив Севи Идриз, който игра до 87-ата минута. Защитникът на Ботев (Пд) Мартин Георгиев остана на резервната скамейка и не се появи на терена.



"Лъвчетата" стартира силно мача и наложиха натиска, който обърка домакините. Добрата игра на селекцията на Атанас Рибарски даде своя резултат и още в 19-ата минута Марто Бойчев откри.



Българският отбор имаше тотална доминация преди почивката, като отправи 10 удара във вратата на унгарците срещу само два.



До края на първата част Севи Идриз, отново Бойчев и Васил Камайканов можеха да донесах по-голяма преднина на българския състав, но мерникът им изневери.



Унгарите влязоха през второто полувреме по-активно и в 54-ата минута успяха да изравнят чрез Барна Пол, който се разписа след подаване на Хунор Немет от свободен удар.



Последваха равностойни 20 минути, в които и двата състава създадоха по едно голово положение. Най-напред вратарят Пламен Пенев спаси диагонален изстрел на Мондович, а след него Михаил Полендаков пропусна за България.



В заключителните минути "лъвчетата" отново взеха превез, но така и не се стигна до нов гол.



В другата среща по-рано днес Франция победи Фарьорските острови с 4:0, като французите са следващия съперник на България на 15-и ноември от 14:00 часа. Унгария играе с Фарьорските острови, а третите мачове са на 18-и ноември от 18:30 часа. България ще срещне Фарьорските острови, а Франция ще играе с Унгария.



Напред към втория елитен квалификационен кръг продължават първите два отбора в групата, а третият също може да отиде там, ако се превърне в най-добър от всичките 13 трети състава.



Състав на България: Пламен Пенев, Михаил Полендаков, Мартин Димитров, Симеон Цанев, Наско Янев, Георги Пенев, Марто Бойчев (79 – Кристиян Ирмиев), Калоян Божков, Филип Гигов (79 – Стивън Стоянчов), Васил Каймаканов (70 – Рикардо Фернандеш Николов), Севи Идриз (87 – Юлиян Гилов).