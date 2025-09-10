ИЗПРАТИ НОВИНА
Никола Илиев вкара за България U21 при равенство срещу Азербайджан
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46Коментари (0)0
©
виж галерията
Mладежкият национален отбор на България завърши при резултат 1:1 срещу връстниците си от Азербайджан при визитата си в Баку. На "Далга Арена" край столицата Баку и двете попадения паднаха в края на първата част, когато Емир Рустамов откри с глава след центриране, а в 44-ата капитанът Никола Илиев изравни.

Българските футболисти създадоха няколко ситуации, но пропуски и решителни намеси на вратаря Хашимов лишиха тима ни от успех.

Още в първата минута удар на Никола Илиев беше блокиран. В 10-ата пък Рихад Абасов опита центриране отляво, като топката се завъртя към вратата на Божев, който изби в корнер.

След малко повече от четвърт час игра пред капитанът Никола Илиев се отвори нова възможност за реализиране. Футболистът на Ботев (Пловдив) отправи силен удар, но Хашимов парира с две ръце.

След половин час игра Никола Илиев изведе с пета Кристиян Балов. Играчът на Славия беше непокрит и стреля по диагонала, но в левия страничен стълб на вратата.

Три минути преди края на първата част домакините откриха резултата чрез Емир Рустамов. В края на първото полувреме младежите на България изравниха, а точен беше Никола Илиев.

През втората част българите имаха претенции за дузпа, след като Никола Илиев надигра Сюлейманов и топката докосна ръката му, но реферът не посочи бялата точка.

В последната минута Хашимов направи ново спасяване след удар с глава на Георгиев.

През октомври "лъвчетата" продължават европейските квалификации с мачове срещу фаворита в гурпата Португалия и селекцията на Чехия.

Азербайджан: Салим Хашимов, Раул Мамадов, Емин Рустамов, Айхан Сюлеймали (46 - Ибрахим Рамазанов), Нахид Алиев (65 - Мурад Мамадов), Емил Сюлейманов (76 - Оруй Мамадов), Нихад Ахмадзаде, Шахин Шахнияров (86 - Хикмат Джабраилзаде), Рифат Абасов, Агададаш Салиянский, Хаял Алиев.

България: Алекс Божев, Михаил Полендаков, Мартин Георгиев, Теодор Иванов, Димитър Папазов, Георги Лазаров (66 - Роберто Райчев), Асен Митков (67 - Петко Панайотов), Борислав Рупанов (79 - Борис Димитров), Кристиян Балов (79 - Николай Златев), Цветослав Маринов, Никола Илиев.
