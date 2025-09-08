ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиан Илиев напуска националния ни отбор
Автор: Лъчезар Тодоров 20:45Коментари (0)295
© FB: BulgarianNationalTeam
Илиан Илиев няма да бъде национален селекционер на България повече, съобщават редица родни медии. Това се случва ден след загубата от Грузия с 3:0 във втората ни световна квалификация.

Илиев пое националите ни през 2023 г., като съвместяваше работата си като старши треньор на елитния Черно море.

Към този момент информацията не е потвърдена пот Българския футболен съюз, а според информациите, днес Илиев е имал среща с президента на БФС Георги Иванов, на която се е стигнало до решението за напускането.
