ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (9)
Денят, в който Господ беше българин
Автор: Георги Куситасев 08:20Коментари (0)253
©
Днес се навършват 32 години от великата победа на България над Франция с 2:1 след обрат на митичния стадион "Парк де Пренс". 

На 17-и ноември 1993 г. благодарение на късния гол на Емил Костадинов нашите се класират за Мондиала в САЩ, където постигат най-големия успех за родния футбол - четвъртото място на Световното. Победата над Франция роди фразата "Господ е българин!".

Звездата на Манчестър Юнайтед тогава Ерик Кантона открива резултата в полза на Франция, но Емил Костадинов изравнява само 6 минути по-късно с глава. В самия край на мача грешка на Давид Жинола при центриране, дава последен шанс на лъвовете, от който те се възползват.

Любослав Пенев с перфектен пас извежда Емил Костадинов, който разстрелва с невероятен удар вратаря на французите и разплаква цяла Франция, а телевизионният коментатор Николай Колев – Мичмана изстрелва емблематичната реплика "Господ е българин!“.

Още по темата: общо новини по темата: 632
16.11.2025
15.11.2025
13.11.2025
13.11.2025
10.11.2025
07.11.2025
предишна страница [ 1/106 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ташков вкара, а след това го изгониха! Синът на Кривия също се разписа за Локо II
 Започва нова ера в Ботев! Чакаме официалното представяне на Херо
 Отиде си огромно "черно-бяло" сърце - първият председател на фенклуба на Локомотив
 ПФК Спартак: Продължаваме напред с вдигнати глави и подкрепата на нашите верни фенове!
 Марица вкара 5 на Ямбол, Олджай Алиев блесна с хеттрик
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: