© Днес се навършват 32 години от великата победа на България над Франция с 2:1 след обрат на митичния стадион "Парк де Пренс".



На 17-и ноември 1993 г. благодарение на късния гол на Емил Костадинов нашите се класират за Мондиала в САЩ, където постигат най-големия успех за родния футбол - четвъртото място на Световното. Победата над Франция роди фразата "Господ е българин!".



Звездата на Манчестър Юнайтед тогава Ерик Кантона открива резултата в полза на Франция, но Емил Костадинов изравнява само 6 минути по-късно с глава. В самия край на мача грешка на Давид Жинола при центриране, дава последен шанс на лъвовете, от който те се възползват.



Любослав Пенев с перфектен пас извежда Емил Костадинов, който разстрелва с невероятен удар вратаря на французите и разплаква цяла Франция, а телевизионният коментатор Николай Колев – Мичмана изстрелва емблематичната реплика "Господ е българин!“.



