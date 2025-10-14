ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш треньор в Ботев постигна първа победа като национален селекционер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:17
©
Националният отбор на България U19 победи с 2:0 във втората си среща като гост на Молдова. Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута.

В първия двубой между двата тима на 11 октомври нашите загубиха с 0:1 след попадение в 92-ата минута на двубоя.

Това бяха дебютни повиквателни за новия наставник треньор на "лъвчетата“ Атанас Рибарски, който доскоро беше помощник на Николай Киров в Ботев (Пловдив).

Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Състав на България U19 от втория двубой с Молдова:

1.Пламен Пенев (В), 2. Валери Владимиров, 3. Мартин Георгиев, 6. Абдула Кичуков, 7. Кристиян Горанов (10. Мартин Пейчев 25‘ (17. Борис Тодоров 75‘) ), 8. Кристиян Ирмиев (5. Мартин Димитов 86‘), 9. Стивън Стоянчов, 11. Васил Каймаканов (К), 13. Наско Янев (22. Максим Минков 45‘), 14. Севи Ирдиз, 15. Симеон Цанев

Разширен състав България U19

Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Пенев (Лече)

Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн), Антонио Марков (Словачко), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест хям), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри)

Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен), Максим Минков (Лече)
