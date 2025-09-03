ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (18)
Важна информация за щастливците, които са си купили билет за България - Испания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:25Коментари (0)412
© Plovdiv24.bg
Във връзка с огромния зрителски интерес към мача между България и Испания и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион “Васил Левски" бихме искали да напомним, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител, заявиха от БФС.

Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim.

В случай на възникнали въпроси, моля, да изпратите имейл на info@eventim.bg.

Умоляваме привържениците да заемат своите места на стадион “Васил Левски" максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 ч.

В мига, в който прозвучи българският химн, пък ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография, уточниха още от футболната ни централа.
Още по темата: общо новини по темата: 590
03.09.2025
02.09.2025
02.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
30.08.2025
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Маскоте позира с екипа на Ботев, приветстваха го с "Добре дошъл"
 300 деца ще участват в два футболни турнира в Маноле и Скутаре
 Ботев и Берое ще премерят сили на "Трейс Арена"
 Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес
 Само един пловдивчанин ще играе в родния си град за Купа "Дейвис"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: