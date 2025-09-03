Важна информация за щастливците, които са си купили билет за България - Испания

© Plovdiv24.bg Във връзка с огромния зрителски интерес към мача между България и Испания и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион “Васил Левски" бихме искали да напомним, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител, заявиха от БФС.



Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim.



В случай на възникнали въпроси, моля, да изпратите имейл на info@eventim.bg.



Умоляваме привържениците да заемат своите места на стадион “Васил Левски" максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 ч.



В мига, в който прозвучи българският химн, пък ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография, уточниха още от футболната ни централа.