|
|Италианец изпревари Иван Петков в гласуването за нов треньор на женския национален отбор
На заседание на Управителния съвет на Българска федерация по волейбол беше взето решение за нов селекционер на женския национален отбор на България.
©
На поста бе избран италианецът Марчело Абонданца, който се включи в надпреварата в последния момент и надделя над кандидатурите на бившия селекционер на отбора Иван Петков и наставника на Левски София - Радослав Арсов.
След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати Управителният съвет на федерацията утвърди предложението за Абонданца с 10 гласа "за“. Пловдивчанинът Иван Петков получи 5 гласа, а Радослав Арсов - един.
Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на Европейското първенство.
Кратка визитка на Марчело Абонданца
• Роден: 24 август 1970 г., Чезена (Италия)
• Работа с национални отбори: водил е България - женски национален отбор през периода 2011-2014 г. Гърция и Канада.
• Клубна кариера:
MC-Carnaghi Villa Cortese, Rabita Baku, Fenerbahçe, THY İstanbul и Chemik Policе
С назначаването на Mарчело Абонданца женският национален отбор получава специалист с международен опит и доказано качество, който ще трябва да зададе нова визия и цел за отбора.
Българската федерация по волейбол пожелава на новия селекционер успех, вдъхновение и много победи в предстоящите предизвикателства!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 347
|