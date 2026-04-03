Синът на легендата на пловдивския и българския волейбол Каспар Симеонов - Венцислав, бе избран днес за старши треньор на националния отбор на България за мъже под 20 години. Това стана на проведеното заседание на Управителния съвет на родната федерация.

49-годишният специалист ще води нашите в предстоящата квалификация за Европейско първенство, която ще се проведе от 25 до 29 август в София.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че роденият в Пловдив Венцислав Симеонов играе още от 20-годишен в различни италиански отбори, като има и италианско гражданство. С националния отбор на Италия той печели сребърен медал от Олимпиадата в Атина през 2004 година.

Освен него, бяха утвърдени треньорите и на още две национални гарнитури. Иван Станев ще води юношеския ни тим до 17 години. В момента той е наставник на Нефтохимик 2010, с който излиза днес в Пловдив срещу Локомотив Авиа в първи мач от полуфиналната серия в първенството.

За селекционер на националния отбор за жени под 20 години пък бе определен Денислав Димитров, който е треньор на женския тим на Левски.