Хиляди километри на 4 континента! Много тежък жребий за България в Лигата на нациите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:32Коментари (0)338
©
Международната федерация по волейбол (FIVB) официално обяви програмата и домакините на турнирите в Лигата на нациите за 2026 година, а българските национални отбори при жените и мъжете отново ще изминат хиляди километри в търсене на силни резултати и място сред най-добрите в света.

Жените откриват лятото в Южна Америка

Дамският национален отбор на България ще бъде първият, който ще влезе в ритъма на надпреварата. "Лъвиците“ стартират участието си в Лигата на нациите с турнир в Бразилия, който ще се проведе между 3 и 7 юни - арена, която традиционно предлага гореща атмосфера и сериозни волейболни предизвикателства.

След първата седмица следва дълго пътуване до Азия. Втората седмица от турнира ще се изиграе в Тайланд между 17 и 21 юни, където българките ще се изправят срещу нови съперници в съвсем различна обстановка.

Третият турнир връща националките в Европа. Между 8 и 12 юли България ще играе в Белград, като сръбската столица ще бъде домакин на решаващата седмица преди финалите. Кулминацията при жените ще бъде в Макао (Китай), където между 22 и 26 юли ще се изиграят финалите на Лигата на нациите.

Мъжете започват от Бразилия и завършват в Китай

Мъжкият национален отбор на България ще стартира своето участие малко по-късно, но със също толкова амбициозна програма. Първият турнир ще се проведе в Бразилия, между 10 и 14 юни, като началото обещава силни мачове срещу световния елит.

Във втората седмица "лъвовете“ се завръщат в Европа и се отправят към Любляна, където между 24 и 28 юни ще търсят ценни победи пред европейска публика. Третият турнир отвежда световните вицешампиони отвъд Океана - Чикаго (САЩ) ще бъде домакин на последната седмица от редовната фаза, преди да стане ясно кои отбори ще продължат към финалите.

Финалният турнир при мъжете ще се състои в Нинбо (Китай) между 29 юли и 2 август, където ще се реши и съдбата на трофея.

През февруари ще стане ясна и пълната програма със съперниците на българските отбори във всяка от трите седмици на Лигата на нациите - момент, който ще даде по-ясна картина за предизвикателствата и целите пред националите през лятото на 2026 година.
