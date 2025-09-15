Българска доминация в индивидуалните класации на Световното

© en.volleyballworld.com Мъжкият ни национален отбор по волейбол си гарантира място на осминафиналите на провеждащото се във Филипините Световно първенство. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини победи по-рано днес Словения с 3:2 гейма и нова победа срещу отпадналия тим на Чили в третия мач от група "Е" ще ни гарантира и първото място в групата.



Въпреки че са се изиграли точно половината мачове от груповата фаза на Мондиала, родните състезатели са окупирали върховете на индивидуалните класации.



Посрещачът Александър Николов, който на това първенство играе като диагонал, е водещ реализатор на Мондиала с 54 точки. Втори зад него е Мичиел Ахи от Нидерландия с 38 точки, докато Топ 3 допълва канадецът Шарон Върнън-Евънс с 36 точки. Алекс Николов е лидер и при точките от атака с 48 точки (останалите му 6 точки са 3 от блок и 3 от ас). Втори зад него е Ахмед Ихбари от Либия с 31 точки от нападение, а трети е словенецът Тончек Стърн с 29.



Още по-солидно е представянето ни при блокировачите, където Алекс Грозданов и Илия Петков са единствените състезатели на Световното с по 7 успешни блока. На трето място зад тях е Финиън МакКарти от Канада с 1 по-малко.



Единствената категория, в която няма родно присъствие в Топ 3, са асовете.