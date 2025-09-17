ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (16) | Вчера (17)
Стана ясен съперникът ни в осминафиналите на Световното по волейбол
Автор: Лъчезар Тодоров 15:28Коментари (0)362
©
България ще играе срещу Португалия на осминафинал на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините. Българите завършиха на първо място в група "Е" с 3 победи и 8 точки, докато иберииците останаха втори в група "Д" с 2 победи (над Колумбия и Куба) и 5 точки.

Опонентът ни стана ясен, след като САЩ победи Куба с 3:1 гейма и изпрати кубинците у дома. 

Двубоят срещу Португалия е насрочен за 22 септември, понеделник.
