Спортните новини: Днес (2) | Вчера (20)
Посрещаме българските волейболисти в София
Автор: Цвети Христова 07:57
© Facebook
България  посреща световните ни вицешампиони по волейбол. Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където спечелиха сребърен медал. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заминава рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националите.

Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно с лъвовете. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".

Подробна програма за събитието:

Събитието

- Около 17:00 – 18:00 – на екраните на площад "Александър Невски“ ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Световното първенство, съчетани с музикална програма. Сред артистите са Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

- Около 17:30 – парад с открит автобус на волейболните герои на България. Ще започне от площад "Независимост“ и ще свърши на площад "Александър Невски“.

- Около 18:00 – начало на церемонията по посрещане на героите. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

- Церемонията ще е стегната, за да не бъдат изтощавани допълнително момчетата. Но всеки от тях ще каже по няколко думи на хората на площада.

- Церемонията ще завърши с голямо отборно селфи и изпълнение на We Are The Champions.

Организация за посетители

- Зоната около площад "Александър Невски“ ще е със свободен достъп през целия ден.

- Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това.

Затворени улици и организация на движението

- През деня по преценка на СДВР улиците около площад "Александър Невски“.

- По преценка на СДВР – бул. "Цар Освободител“ и околните улици преди минаването на парада.

Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията, от Столична община и от БГ Радио. Водещи на събитието ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов (Наско). За всички, които се съберат на площада, е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони, с участието на “Фондацията и приятели" и млади изпълнители.

Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност. За да се избегнат задръствания и инциденти, гражданите се насърчават да използват метрото и буферните паркинги.
