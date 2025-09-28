ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (11)
Волейболните герои протягат ръце към златото
Автор: Васил Георгиев 08:44Коментари (0)95
© en.volleyballworld.com
Мъжкият национален отбор на България излиза в мача на годината за българския спорт.

Феноменалната селекция на Джанлоренцо Бленджини се изправя срещу актуалния световен първенец Италия във финала на 21-ото Световно първенство, което се провежда във Филипините.

Двубоят в Манила стартира в 13:30 часа.

В мъжкия волейбол България протяга ръце към 14-ия си медал от голямо първенство, като до момента няма титла.

Ако селекцията на италианския "архитект“ Джанлоренцо Бленджини, която е най-младата на това първенство, завърши с пълен успех фантастичния си поход на шампионата във Филипините, България ще стане едва осмата държава на планетата със световна титла при мъжете.

Тимът ни, в чийто редици има 10 дебютанти на световно първенство за мъже, е единственият без поражение на този Мондиал дотук.

Александър Николов вече си гарантира на практика приза за топ реализатор на турнира с невероятните вече 150 точки, като има преднина от 55 точки пред най-близкия си преследвач преди финала.

За мъжкия ни волейбол това ще бъде втори финал на световно първенство в историята. Преди 55 години на шампионата в София България играе за златото с отбора на ГДР. В зала "Фестивална“ българите губят спечелен мач с 2:3 гейма.

Италия има четири световни титли досега.

Последният сблъсък между България и Италия бе през юни в Лига на нациите, като "скуадра адзура“ спечели с 3:1 гейма.

В последните 10 двубоя между двата отбора България има само 1 успех. Той е от 2015 година.

Операторът Palmsbet определя за сериозен фаворит в днешния мач тимът на Италия. Коефициентът за успех на "снкуадра адзура“ е 3.75. Ставката за успех на България е 1.25.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Победа за Италия е оценена с 4.75, докато евентуален триумф за селекцията на Джанлоренцо Блендджини се котира с 1.18.
Още по темата: общо новини по темата: 2
28.09.2025
27.09.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ботев преговаря с Томаш, сделка обаче още няма
 България с кошмарна статистика срещу Италия, но не и на световно
 Ясен е съперникът на България за световната титла по волейбол
 Стоичков: Донесете ни титлата, лъвове!
 Капитанът на Чехия: Заслужено!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: