Волейболните герои протягат ръце към златото

© en.volleyballworld.com Мъжкият национален отбор на България излиза в мача на годината за българския спорт.



Феноменалната селекция на Джанлоренцо Бленджини се изправя срещу актуалния световен първенец Италия във финала на 21-ото Световно първенство, което се провежда във Филипините.



Двубоят в Манила стартира в 13:30 часа.



В мъжкия волейбол България протяга ръце към 14-ия си медал от голямо първенство, като до момента няма титла.



Ако селекцията на италианския "архитект“ Джанлоренцо Бленджини, която е най-младата на това първенство, завърши с пълен успех фантастичния си поход на шампионата във Филипините, България ще стане едва осмата държава на планетата със световна титла при мъжете.



Тимът ни, в чийто редици има 10 дебютанти на световно първенство за мъже, е единственият без поражение на този Мондиал дотук.



Александър Николов вече си гарантира на практика приза за топ реализатор на турнира с невероятните вече 150 точки, като има преднина от 55 точки пред най-близкия си преследвач преди финала.



За мъжкия ни волейбол това ще бъде втори финал на световно първенство в историята. Преди 55 години на шампионата в София България играе за златото с отбора на ГДР. В зала "Фестивална“ българите губят спечелен мач с 2:3 гейма.



Италия има четири световни титли досега.



Последният сблъсък между България и Италия бе през юни в Лига на нациите, като "скуадра адзура“ спечели с 3:1 гейма.



В последните 10 двубоя между двата отбора България има само 1 успех. Той е от 2015 година.



Операторът Palmsbet определя за сериозен фаворит в днешния мач тимът на Италия. Коефициентът за успех на "снкуадра адзура“ е 3.75. Ставката за успех на България е 1.25.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Победа за Италия е оценена с 4.75, докато евентуален триумф за селекцията на Джанлоренцо Блендджини се котира с 1.18.