© ФОКУС Посрещачът на мъжкия ни национален отбор по волейбол - Аспарух Аспарухов, говори специално пред "Фокус" минути след прибирането на волейнационалите ни от Световното първенство във Филипините.



25-годишният ни национал бе придружен от баща си - Аспарух Аспарухов-старши, който също сподели как е преживял славните победи и каква е цената на успеха.



"Малко по малко започва да ни залива реалността. Досега бяхме далеч и не разбирахме точно какво ни очаква като се приберем в България. Много съм щастлив и благодаря на всички, които са тук. Изключително много лишения, изключително много труд.



Не знам колко години станаха, в които се занимавам с волейбол. Почти от началото е така. По този начин съм възпитан вкъщи, както виждате. Няма как по друг начин да се случат нещата без всичкия този положен труд. Трябва да има непримиримост и желание за резултати, които просто в един момент изпъкват", заяви родния национал.



Цялото интервю може да гледате в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.