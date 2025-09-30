ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (20)
Алекс Грозданов: Чуствам се като 15-годишно дете, което не знае какво се случва
Автор: Лъчезар Тодоров 11:18Коментари (0)0
© ФОКУС
Капитанът на мъжкия ни национален отбор по волейбол - Алекс Грозданов, говори пред родните медии при завръщането на националите ни от Световното първенство, което се проведе във Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели сребърните отличия, записвайки 6 победи и едно поражение от Италия на финала.

"По време на първенството се бяхме абстрахирали в голяма степен от всички медиини изяви и социални мрежи, така че в последните два дни започнахме да разбираме как стоят нещата в България и какво сме направили. Как сме изкарали целия народ на улицата. Благодаря, смятам четова е най-голямата награда за отбора. Ние сме млад отбор и не сме очаквали такова посрещане. Дори на слизане от самолета споделих на треньора, че се чуствам като едно 15-годишно дете, което не знае какво се случва. Радвам се. Виждам, че целият отбор е щастлив", заяви Грозданов.

Цялото интервю може да чуете в прикаченото видео!

Още по темата: общо новини по темата: 337
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
29.09.2025
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Атанас Зафиров пред "Фокус": Това е само началото! Радвам се, че държавата има възможност да помага
 Аспарух Аспарухов: Реалността започва да ни залива
 Волейболните ни герои кацнаха в България
 Бивш футболист на Локо се завърна в България, представиха го като звезда в новия му клуб
 30 българчета ще играят във втория кръг на турнир от Тенис Европа в Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: