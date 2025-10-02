ИЗПРАТИ НОВИНА
Зума: Възхитен съм от тези прекрасни момчета! За съжаление видяхме как към тях се налепиха и политиците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34Коментари (0)527
©
Легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев се обърна със специална благодарност към треньорите и родителите на волейболистите от националния отбор по волейбол, които спечелиха сребърни медали на Световното първенство във Филипините и донесоха огромна радост на нацията.

"На първо място искам да благодаря на момчетата, които се представиха фантастично. Изгледах всички им мачове на Световното първенство и рядко съм се вълнувал така дори на футболни срещи. И това го казва човек, който е носил капитанската лента на България на Мондиал. Не знам дали те осъзнават колко радост и гордост донесоха на изстрадалия ни народ, защото още са под емоцията от победите и топлото посрещане, което те напълно заслужиха.

Изчаках да мине еуфорията от посрещането, в която за съжаление видяхме как към тези прекрасни момчета да се налепят и политиците, които имат най-малка заслуга за успеха им.

Аз специално искам тук да се обърна не толкова към волейболистите, а към техните треньори и родители. Възхитен съм от възпитанието и интелекта на тези момчета, а за това най-голям принос имат техните семейства и треньорите, които са работили с тях през годините. Въпреки огромния успех тези младежи не показаха никакво високомерие, характерно за хора, когато се качат на върха. Те се държаха приятелски и непринудено за разлика от много самозабравили се след успех звезди.

Това, което най-много ме зарадва след победите във Филипините е, че точно тези млади хора дават пример на връстниците си и на по-малките как трябва да се държи един успял човек. Тези добродетели се възпитават в семейството и в отбора.

Затова искам специално да благодаря на родителите на тези момчета, на треньора Бленджини и на всички треньори, които са работили през годините с тях, за да ги изградят като големи спортисти и човеци. И съм убеден, че по-големите успехи тепърва предстоят", заяви Христо Бонев.
