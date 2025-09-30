ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (20)
Атанас Зафиров: Това е само началото! Радвам се, че държавата има възможност да помага
Автор: Бойко Серафимов 11:26Коментари (1)164
© Фокус
Вицепремиерът на България - Атанас Зафиров, бе част от делегацията, която посрещна родните волейнационали на столичното летище "Васил Левски". Днес мъжкият ни национален отбор се прибра от Световното първенство във Филипините, където спечели сребърен медал.

"Първо да кажа, че тук съм освен като представител на правителството, и като българин преди всичко. Част от тези милиони българи, които бяха заедно по площадите и съпреживяваха всяка секунда от този исторически успех. Разбира се, чувствата са силни - гордост, национално самочувствие. Гордеем се с тези момчета и с това, което постигнаха.

Най-хубавото е, че отборът е млад и още много дълги години съм, сигурен, че ще ни радва и ще има още по-големи успехи. Това е само началото. Радвам се, че държавата има възможност да помага в целия този процес. Ние сме толкова разделено общество, че всяко подобно събитие, което носи в себе си заряда на националното самочувствие, има потенциала да обединява нацията", заяви Зафиров пред микрофона на "Фокус".

Цялото интервю може да чуете в прикачения файл!

Още по темата: общо новини по темата: 337
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
29.09.2025
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Връх на лицемерието!Той бил там като българин!Ами там са хиляди хора, но интервю дават само партийните храненици!Държавата е абдикирала от спорт,култура,образование,а те помагали...! А обществото е разделено,точно заради такива като теб Барни!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!
 Аспарух Аспарухов: Реалността започва да ни залива
 Алекс Грозданов: Чувствам се като 15-годишно дете, което не знае какво се случва
 Волейболните ни герои кацнаха в България
 Бивш футболист на Локо се завърна в България, представиха го като звезда в новия му клуб
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: