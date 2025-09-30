Алекс Николов: Ако някой не ми я подаде или друг не ми я посрещне, как ще мога да я забия?

© Реализатор номер 1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините - Алекс Николов, говори пред медиите след завръщането на националния ни отбор в България.



"Осъзнахме, че можем да направим нещо голямо още като излязохме първи в групата. Преди година се говореше дали ще запишем изобщо победа в груповата фаза. Като излязохме с три победи от групата си дадохме сметка, че сме отбор за първата четворка. Победихме 6 мача поред преди финала.



Много съм горд и се радвам за постигнатото. Виждам какво се случва. Насълзиха ми се очите, като видях всички прекрасни неща тук. Страхотно! Страхотно! Индивидуалната награда не е важна. Важното е сребърният медал. Волейболът се играе от 7 играчи, ако някой не ми я подаде или друг не ми я посрещне, как ще мога да я забия?



Баща ми беше доста обран. Не звънеше. Искаше да сме фокусирани, получи ни се. Каза ни да не четем медиите. Първите му думи бяха, че е горд с мен и брат ми. Прекрасно е всичко. Тренирам от много малък волейбол и смятам, че всичко е заслужено, защото все пак много години не бяхме на това ниво“, сподели посрещач номер 1 на Мондиала.