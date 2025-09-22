Прегазихме Португалия!

© Националният отбор на България по волейбол победи Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините.



Тимът на Джанлоренцо Бленджини имаше превъзходство в първия и третия гейм, като измъкна и равностойния втори. Така за първи път от 2010 година България се класира сред най-добрите осем отбора на планетата.



Отборът на Бленджини започна в състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев.