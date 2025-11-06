Билети за Евроволей - от утре

© Bulgarian Volleyball Federatio България дава старт на продажбата на билети за Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026, съобщават от федерацията ни по волейбол.



Билетите ще бъдат налични от утре, 7-и ноември, в 13:00 ч., на платформата Eventim.bg.



Нашият национален отбор, световен вицешампион от последния Мондиал, ще изиграе всички свои мачове от Група В в "Арена София“, където ще се изправи срещу Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.



Шампионатът ще се проведе от 9 до 26 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния.



Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев символично ще закупи първия билет за откриващия мач - начало на големия волейболен празник.



Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове.



"София отново ще бъде столица на европейския волейбол - бъдете част от емоцията!" апелират от федерацията.