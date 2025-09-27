България пише история и мечтае! Ще играем финал на Световно първенство!

© FIVB Националният отбор на България по волейбол продължава да пише история! "Лъвовете" на селекционера Джанлоренцо Бленджини зарадваха цялата страна, след като се класираха на финал от Световното първенство във Филипините!



Нашите победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) гейма в полуфинална битка, която се игра пред близо 8000 зрители в залата в Пасай Сити.



Така в спор за световната титла България ще играе срещу победителя в другия полуфинал, който е между отборите на Полша и Италия. Финалът е утре (28 септември) в 13,30 часа.



Днес волейболистите на България постигнаха 6-ата си поредна победа в шампионата. Преди това нашите удариха Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0) и САЩ (3:2).



Страната ни ще играе едва за втори път във финал на световно първенство. През 1970 година на шампионата в София отстъпихме драматично на отбора на ГДР с 2:3 гейма.



В полуфинала срещу чехите България игра в състав:



Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Преслав Петков).