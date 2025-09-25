ИЗПРАТИ НОВИНА
Огромна България обърна САЩ от 0:2!
Автор: Стойчо Генов 17:27Коментари (0)1141
© FIVB
България е на полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже!

Възпитаниците на треньора Джанлоренцо Бленджини победиха САЩ с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) гейма в 1/4-финален двубой, който се игра в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити (Филипини).

Така на полуфиналите отборът ни ще играе срещу Чехия, която победи в другия четвъртфинал днес Иран с 3:1 гейма. Двубоят е в събота (27 септември). В другата полуфинална среща се изправят Италия срешу Полша. Финалът и мачът за 3-о място са на 28 септември.

Страната ни ще играе за разпределението на медалите от световно първенство за първи път след 2006 година, когато на шампионата в Япония тимът ни завърши на трето място.

Ние сме най-младият отбор на Мондиала във Филипините, със средна възраст от 23,2 години.

Александър Николов изигра фантастичен мач и завърши с 29 точки (26 от атака, 1 блокада и 2 аса). Аспарух Аспарухов добави 12 точки (10 от атака и 2 блокади). Илия Петков се отчете с 10 точки (8 от атака и 2 блокади). Георги Татаров се включи силно - 7 точки за един гейм игра.

България игра в състав:

Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Дамян Колев-либеро (Георги Татаров).
