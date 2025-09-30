ИЗПРАТИ НОВИНА
Волейболните ни герои кацнаха в България
Автор: Лъчезар Тодоров 10:32Коментари (0)494
Мъжкият ни национален отбор по волейбол се завърна в България тази сутрин след фамозния успех на Световното първенство във Филипините, предава репортер на "Фокус".

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели сребърен медал от Мондиала, превръщайки се в абсолютния хит на надпреварата.

Правителственият самолет кацна малко след 10:00 часа на столичното летище "Васил Левски" с полет от Истанбул. Новите спортни герои на България преминаха по червения килим, до който бяха строени гвардейци. Целият щаб получи цветя и бяха окичени с венци от министъра на спорта Иван Пешев!

